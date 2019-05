Domenica 2 giugno Festa della Repubblica

Domenica 2 giugno, si svolgeranno le celebrazioni per il 73° anniversario della Proclamazione della Repubblica.

A Venezia, in Piazza San Marco, la cerimonia prenderà il via alle 9.10, con l'ingresso dei labari delle associazioni combattentistiche e d'Arma, cui seguirà la lettura del messaggio del presidente della Repubblica; alle 9.30 si procederà all'alzabandiera.

Analogo il programma previsto a Mestre, in Piazza Ferretto, con l'ingresso dei labari delle associazioni combattentistiche e d'Arma alle ore 10.25, la lettura del messaggio del presidente della Repubblica alle 10.35 e l'alzabandiera alle 10.45.

A Favaro Veneto, in Piazzale Cavalieri della Repubblica italiana, si terrà alle 11.20 l'incontro con l'Unione nazionale Cavalieri d'Italia, che prevede la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, l’alzabandiera e, a seguire, un concerto della banda musicale CCRT di Tessera, con la partecipazione del Coro Serenissima.

Nel pomeriggio, alle ore 17, il Teatro La Fenice ospiterà invece la 14. edizione del Concerto straordinario offerto alla cittadinanza, organizzato in collaborazione con il Comune e la Città metropolitana di Venezia, la Prefettura di Venezia, la Regione Veneto, l’Esercito italiano e la Marina militare. In programma musiche di Claude Debussy, Béla Bartok e Franz Liszt. Si esibirà al pianoforte Gabriele Strata, vincitore della XXXV edizione del Premio Venezia. Gli inviti per il concerto (biglietti numerati) sono in distribuzione, due a persona, nella biglietteria del Teatro La Fenice tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La giornata di celebrazioni si chiuderà alle ore 19, sia in Piazza San Marco che in Piazza Ferretto, con la cerimonia dell'ammainabandiera.