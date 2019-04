La Giunta proroga al 31 maggio la scadenza dell'Avviso pubblico per il Piano degli Interventi

La Giunta comunale, riunitasi martedì in via Palazzo a Mestre, ha approvato, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Massimiliano De Martin, la proroga del termine dal 30 aprile 2019 al 31 maggio 2019 dell'“Avviso pubblico per la selezione di proposte da inserire nel Piano degli Interventi, relative alla realizzazione di edifici residenziali di modesta entità, atti a soddisfare le esigenze di residenza stabile dei nuclei familiari, all’interno del tessuto consolidato o in aree agricole limitrofe”.

“In seguito alla pubblicazione dell'Avviso approvato dalla Giunta nello scorso mese di gennaio – commenta l’assessore De Martin - gli uffici della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile hanno ricevuto numerose richieste di informazioni e supporto all’elaborazione delle proposte. Questo ci sta dimostrando che l’iniziativa sta riscuotendo molto interesse da parte di diversi cittadini, che però hanno manifestato la necessità di disporre di maggiore tempo per l’elaborazione delle loro proposte. Per questo abbiamo deciso di concedere un mese di proroga rispetto al termine precedentemente stabilito".

"Sarà quindi possibile, per chi lo desideri – continua De Martin –, presentare la documentazione necessaria per chiedere l'inserimento nel Piano degli Interventi (Piano urbanistico comunale) di unità residenziali di modesta entità (massimo 800 metri cubi), in classe energetica "A", finalizzate al soddisfacimento delle necessità abitative delle famiglie nella terraferma veneziana. Le proposte potranno interessare anche piccole porzioni di zona agricola adiacenti alle aree già urbanizzate. Infine - conclude l'assessore – si sottolinea che, per non impegnare irreversibilmente la quantità di superficie agricola utilizzabile assegnata dalla Regione Veneto con la nuova legge sul contenimento del consumo di suolo, l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro la scadenza del mandato amministrativo di questa Giunta”.