Nomina di Roberto Crosta alla segreteria generale della Camera di Commercio di Padova. Una dichiarazione del sindaco Luigi Brugnaro

Desidero ringraziare pubblicamente il segretario generale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Roberto Crosta che oggi lascia l’incarico per ricoprire lo stesso ruolo presso la Camera di Commercio di Padova.

Una sentita gratitudine va a lui per la dedizione e l’impegno profuso in questi anni a servizio dell’Ente e del territorio: un lavoro meticoloso e puntuale che lo ha visto protagonista in questi oltre ultimi 15 anni durante i quali, tra le altre cose, ha saputo essere uno dei più convinti sostenitori della fusione tra le Camere di Commercio di Venezia e Rovigo, con uno sguardo lungimirante e la capacità di interpretare i segnali di un territorio sempre più metropolitano.

In questo lungo periodo ha ben condotto la Camera, mantenendo un rapporto sempre chiaro con le istituzioni e le associazioni di categoria, e affiancando questo ruolo con un forte impegno sociale all’interno delle Fondazioni Marcianum e Ca’ Foscari.

Roberto resterà comunque Segretario generale di Unioncamere, l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, con cui abbiamo da pochissimo sottoscritto un importante protocollo d’intesa che ci ha permesso, come Città metropolitana, di “prendere casa” anche a Bruxelles, nel cuore dell’Europa.

Auguri Roberto di buon lavoro per la nuova avventura professionale, nella certezza che il bagaglio di esperienza, gratificazioni e sfide affrontate a Venezia ti permetteranno di affrontare, nel migliore dei modi, il nuovo incarico.