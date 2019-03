La presidente Damiano all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 del TAR Veneto

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, è intervenuta questa mattina a Ca' Vendramin Calergi all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

Alla cerimonia, introdotta dalla relazione del presidente del TAR Veneto Maurizio Nicolosi hanno preso parte, tra gli altri, il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, il vice presidente della Giunta regionale Gianluca Forcolin, la presidente della Corte d'Appello di Venezia Ines Maria Luisa Marini, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose.

Nel portare i saluti del sindaco e di tutta l'Amministrazione comunale, la presidente Damiano ha sottolineato: “L'importante operato dei giudici amministrativi rappresenta per noi che abbiamo responsabilità di Governo un faro da seguire per non sbagliare la rotta e l'Amministrazione comunale, che è l'Ente più vicino al cittadino, è chiamata ad assumere le determinazioni del TAR erigendole a punto di riferimento della propria azione amministrativa.

L'Amministrazione comunale, con un attento esercizio dei propri poteri di Pubblica Amministrazione, è convintamente protesa nella ricerca di un corretto bilanciamento delle posizioni giuridiche pubbliche e private e cerca nella pur prevalente logica di interesse pubblico di dare risposte puntuali e concrete ai cittadini.

Evidenziando poi come il compito dell'Amministrazione sia anche quello di sostenere il Tar Veneto dal punto di vista logistico, la presidente Damiano ha rimarcato: “Il tema della giustizia è a noi molto caro. Con grande soddisfazione a gennaio abbiamo consegnato le chiavi della nuova sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. La Giustizia è un bene per tutti e bisogna investirci. Per questo intendiamo studiare il modo per far partire anche il terzo lotto della Cittadella della Giustizia. Grazie a nome della città per il vostro operato”.