Il sindaco Brugnaro e la presidente Damiano all’assemblea annuale del Collegio degli Ingegneri

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto questa mattina, sabato 23 marzo, all’assemblea annuale degli iscritti al Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia, nella sede del Collegio, in via Bruno Maderna a Mestre. All’incontro ha preso parte anche la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano.

“Ho voluto fortemente essere presente qui oggi – ha esordito il sindaco Brugnaro – perché credo sia importante sottolineare il ruolo strategico dell'ingegnere come uomo di scienza, come ruolo tecnico. Voi ingegneri dovete aiutarci a diffondere questa idea, perché purtroppo oggi le risposte che si danno alle richieste dei giovani, in ambito di sostenibilità ambientale, sono superficiali e prive di concretezza. Ma per avere un ambiente e un pianeta migliore, l’unica via che possiamo percorrere è quella della scienza.

Ai nostri figli non dobbiamo rispondere con le favole, ma con la sostanza, con progetti concreti e realizzabili. E per farlo è necessario avere le risorse economiche. L’Italia deve tornare a fare quello che sa fare meglio: costruire, realizzare e dare fiducia ai giovani. Lo possiamo fare anche attraverso la realizzazione della Città Metropolitana diffusa con Padova e Treviso, ovvero qualcosa che già esiste ma che va connessa”.

L’assemblea è stata preceduta dalla presentazione del libro “La guerra di un uomo tranquillo 1930-1945 Diario e fotografie del Capitano Mario Andreatti - 56° Reggimento Marche”, scritto da Pietro Boninsegna che, nell’occasione, è stato anche premiato con l’osella d’oro per aver raggiunto i cinquant’anni di laurea.

Durante la cerimonia di consegna delle oselle, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, sono stati premiati Gianfranco Baldan, Giorgio Chinellato, Arcangelo Dal Mas, Paolo Dall’Asta, Roberto Mialich, Fabrizio Russo, Tullio Tassi, Giorgio Vianello, Alessandro Volta.