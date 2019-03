“Fashion Week 2019”: per il terzo anno doppio appuntamento a primavera e in inverno

Sono pronti ad accendersi i riflettori sulla moda slow, artigianale e sartoriale creata a Venezia e nel Veneto: torna infatti anche quest'anno la “Venice Fashion Week”, che ancora una volta propone un doppio appuntamento a primavera, dal 28 al 30 marzo, e in autunno, con la “Winter Edition” dal 17 al 26 ottobre. Si tratta di un evento sulla cultura della moda, organizzato da “Venezia da Vivere” in collaborazione con il Comune di Venezia, che porta in città designer e brand made in Italy e internazionali, coniugando glamour e sostenibilità.

La rassegna di moda comprende sfilate, convegni, mostre e cocktail in palazzi, hotel, gallerie e atelier, ma anche in botteghe artigiane, boutique e campi, perché vuole contribuire a far riscoprire luoghi meno noti della città.

Nell'edizione primavera sono in programma 16 eventi in 14 locations, ad accesso gratuito su prenotazione e fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: www.venicefashionweek.com