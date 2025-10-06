Inaugurato questa mattina al Vega il nuovo Data Center della Regione Veneto

Taglio del nastro, questa mattina al Centro Vega, per il nuovo Data Center della Regione del Veneto. Presente, con l’assessore regionale all’Agenda digitale, Francesco Calzavara, per portare il saluto della Città, l’assessore comunale allo Sviluppo economico, Simone Venturini.

“Questo è un investimento - ha sottolineato nel suo intervento l’assessore – davvero importnate, perché pensato non solo per soddisfare le necessità deal’Amministrazione regionale, ma anche per supportare il lavoro di altri enti e realtà locali.

Tra queste c’è anche il Comune di Venezia: ciò ci garantirà non solo una miglior sicurezza nella gestione dei dati e delle informazioni, ma anche un significativo risparmio nei costi.”

Il Data Center, costato circa 4 milioni e mezzo di euro, in buona parte garantiti da Fondi dell’Unione Europea, è infatti dotato dei più moderni apparati, di alta affidabilità e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa europea ANSI/TIA-942. Sarà inoltre alimentato in buona parte con l’energia prodotta dai pannelli solari installati all’ultimo piano dell’edificio che lo ospita.

Il sistema inaugurato questa mattina, che agirà in collegamento con l’altro Data Center regionale già in funzione da tempo a Padova, è suddiviso in 5 diverse isole, tre delle quali riservate ad altre realtà pubbliche presenti nel territorio veneto: oltre al Comune di Venezia ne usufruiranno, tra le altre, Azienda Zero e la Provincia di Verona.