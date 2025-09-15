Stagione di Prosa 2025/2026 Teatro Goldoni: abbonamenti agevolati per i residenti del Comune di Venezia

Stagione di Prosa 2025/2026 Teatro Goldoni: abbonamenti agevolati per i residenti del Comune di Venezia15/09/2025
Ritorna la collaborazione tra Comune di Venezia e Teatro Stabile del Veneto per il Teatro Goldoni, con la promozione "Speciale Teatro" rivolta ai residenti del Comune di Venezia, per poter assistere a prezzi agevolati a 12 spettacoli della nuova Stagione di Prosa.
Gli abbonamenti Speciale Teatro dovranno essere acquistati direttamente alla biglietteria del Teatro Goldoni, dal 24 settembre al 12 ottobre. Pertanto non sarà più necessario recarsi all'Urp del Comune di Venezia per ritirare il coupon.
Maggiori informazioni sugli spettacoli e sulle modalità di acquisto dei tagliandi sul sito internet del Teatro Stabile del Veneto al link: www.teatrostabileveneto.it/abbonamenti-stagione-25/26-teatro-goldoni-venezia