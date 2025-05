Le Commissioni consiliari di mercoledì 7 maggio

Mercoledì 7 maggio si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

IX Commissione (congiunta alla II e IV) alle ore 11.30 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Audizione del Comandante Generale della Polizia Locale di Venezia in relazione alle novità introdotte nel Codice della Strada per quanto riguarda la sicurezza dei mezzi agricoli

VII Commissione (congiunta alla V e VI) alle ore 14.30 – sopralluogo alla ex Caserma Pepe e Bellemo del Lido in concomitanza con la I Commissione della Municipalità del Lido Pellestrina

con il seguente ordine del giorno:

- Sopralluogo presso l'ex Caserma Pepe e Bellemo (Lido) - in riferimento proposta di deliberazione n.2025/1007 del 20/02/2025 del Consiglio comunale - “Esecuzione al Protocollo d’Intesa tra Comune di Venezia, Regione del Veneto, Università Ca’ Foscari Venezia, e Agenzia del Demanio, per la riqualificazione dell’immobile statale denominato 'ex Caserma Pepe e Bellemo' al Lido di Venezia. Autorizzazione del progetto di realizzazione di una nuova residenza universitaria ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, della legge regionale 27/2003”

