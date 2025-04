Le Commissioni consiliari di mercoledì 9 aprile

Mercoledì 9 aprile si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

VI Commissione (congiunta alla I, III, IV, V, VII e VIII) alle ore 9 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Politiche sulla parità di Genere e la certificazione. Parità di Genere del Gruppo Veritas

link

IX Commissione (congiunta alla IV e VII) alle ore 11.30 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Audizione dei rappresentanti di Confindustria Veneto Est sul tema Zona Logistica Semplificata: quali prospettive di sviluppo tra agevolazioni e semplificazione amministrativa

link

IV Commissione (congiunta alla V e VII) alle ore 14 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Approfondimento in materia di espropri in relazione alla proposta di deliberazione PD 2025/1010: “C.I.14823 PNMetroPlus 2021-2027-VE3.2.8.3.a_2 "Collegamento ciclabile dal centro di Tessera a Campalto".Ratifica della determinazione motivata di conclusione positiva Conferenza Servizi per l'approvazione progetto FTE con contestuale approvazione Variante al P.I. n.114, presa d'atto di non pervenute osservazioni, apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubbl. utilità dell'opera (ex art.18 L.R.11/2004,art.24bis L.R.27/2003,art.38 dlgs 36/2023 e artt.10,12,19 DPR327/2001)”

link

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i consiglieri è possibile partecipare alle sedute anche in modalità videoconferenza

Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari

------------------------

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono consultabili all'interno del sito del Consiglio comunale (https://consiglio2020.comune.venezia.it/)