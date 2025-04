Le Commissioni consiliari di lunedì 7 aprile

Lunedì 7 aprile si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

VII Commissione (congiunta alla V e VI) alle ore 11 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Venezia

con il seguente ordine del giorno:

- Illustrazione proposta di deliberazione n.2025/1007 del 20/02/2025 del Consiglio Comunale: “Esecuzione al Protocollo d’Intesa tra Comune di Venezia, Regione del Veneto, Università Ca’ Foscari Venezia, e Agenzia del Demanio, per la riqualificazione dell’immobile statale denominato “ex Caserma Pepe e Bellemo” al Lido di Venezia. Autorizzazione del progetto di realizzazione di una nuova residenza universitaria ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, della legge regionale 27/2003”

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i consiglieri è possibile partecipare alle sedute anche in modalità videoconferenza

Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono consultabili all'interno del sito del Consiglio comunale (https://consiglio2020.comune.venezia.it/)