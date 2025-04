Le Commissioni consiliari di giovedì 10 aprile

Giovedì 10 aprile si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

V Commissione (congiunta alla VI e IX) alle ore 9 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Venezia

con il seguente ordine del giorno:

- Esame proposta di deliberazione pdc 2025/1011: Adeguamento funzionale della sede espositiva della Collezione Peggy Guggenheim, Dorsoduro 701, Venezia. Autorizzazione ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della legge regionale 27/2003

V Commissione (congiunta alla IV e VII) alle ore 10.30 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Venezia

con il seguente ordine del giorno:

- Esame proposta di deliberazione 2025/1004: Interventi puntuali a sostegno della residenza. Variante n. 102 al Piano degli Interventi (VPRG per l’isola del Lido) per la realizzazione di due unità residenziali in località Alberoni, Lido di Venezia. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione

V Commissione (congiunta alla III e IX) alle ore 11.30 – sopralluogo presso Isola delle Vignole

con il seguente ordine del giorno:

- Sopralluogo presso l'Isola delle Vignole per contestualizzazione dell'intervento oggetto della proposta di deliberazione pdc 2024/1046: Realizzazione della serra agro-voltaica per la Comunità dell’energia rinnovabile (CER) dell’isola delle Vignole. Autorizzazione ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della legge regionale 27/2003

IX Commissione (congiunta alla II e VI) alle ore 14.30 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Venezia

con il seguente ordine del giorno:

- Proposta di deliberazione n.2025/1016 del 10/3/2025 del Consiglio Comunale: "Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG. ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222

IV Commissione (congiunta alla VII) alle ore 18 – presso la Municipalità di Lido-Pellestrina (Via Sandro Gallo - Lido) in concomitanza con la Municipalità di Lido - Pellestrina

con il seguente ordine del giorno:

- Delibera di Giunta n. 47 del 20/03/2025: “Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Comune di Venezia e Veneto Strade S.p.A. finalizzato alla realizzazione di un tratto di pista ciclabile, del '2° lotto della ciclovia VEN.TO' al Lido di Venezia, in variante al progetto approvato”

