L'assessore Costalonga consegna il riconoscimento di Maestro Artigiano all'imprenditore veneziano Nicola Donno

Quattordici nuovi Maestri Artigiani Made in Veneto. I riconoscimenti sono stati assegnati ieri sera a Palazzo Chiericati, a Vicenza, nel corso dell'evento "Artigeniali. I Maestri Artigiani si raccontano" promosso da Cna e al quale è intervenuto l'assessore alle Attività produttive Sebastiano Costalonga, che ha consegnato il premio all'imprenditore veneziano Nicola Donno.

"E' stato motivo di grande soddisfazione - ha dichiarato l'assessore Costalonga - consegnare, nell'ambito di una cerimonia a carattere regionale, il riconoscimento di Maestro Artigiano al veneziano Nicola Donno. Egli ha saputo trasformare la sua azienda, la Universal Test fondata nel 1986, in un punto di riferimento per la sicurezza e la qualità dei manufatti industriali. Quella di Maestro Artigiano non è però solamente una qualifica che denota eccellenza nell'ambito lavorativo: il Maestro Artigiano è soprattutto la persona che sa prendere per mano il giovane e accompagnarlo in un percorso di crescita professionale e umana, trasmettendo anche tanta passione per il proprio lavoro. Congratulazioni dunque a Nicola Donno che, guardando al futuro, si sta attivando concretamente per trasformare Universal Test in una vera e propria 'bottega-scuola' in grado di avvicinare i giovani a una professione di nicchia ma essenziale, unendo entusiasmo, tecnica e innovazione".

Nel corso della serata, alla quale hanno partecipato sindaci e amministratori dei Comuni dove hanno sede le attività premiate, sono stati raccontati i percorsi d’impresa artigiana d’eccellenza dei nuovi Maestri Artigiani ai quali è stata consegnata una targa al merito come riconoscimento per i valori messi in campo nel raggiungere la nuova qualifica professionale, promossa dalla Regione Veneto.