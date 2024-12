Stati generali sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo in Veneto oggi all’M9

L’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, è intervenuto questa mattina agli Stati generali sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo in Veneto, organizzati da Anffas, con il patrocinio del Comune di Venezia, dell’Anci, della Regione del Veneto e dell’Ulss 3 Serenissima, anche per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre. Il programma del convegno ha coperto argomenti di interesse per le persone con disabilità, per le loro famiglie e per tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo in tali ambiti, come l’inclusione scolastica, l’inserimento lavorativo, la vita indipendente, la programmazione.

Dopo l’apertura dei lavori, è stato presentato il “Progetto di ricerca sulla percezione della disabilità nel territorio veneto” a cura di Stefano Dal Pra Caputo, consigliere comunale di Vicenza, a cui sono seguiti i saluti istituzionali: “Negli ultimi anni la situazione è molto cambiata – ha esordito l’assessore Venturini – rispetto a quando la disabilità era vissuta esclusivamente dentro le mura domestiche e senza nessun aiuto. Col passare del tempo sono arrivati anche dei binari normativi su cui percorrere la difficile strada da parte di famiglie e associazioni, con il rischio però che il volontariato e l’associazionismo rimangano ingabbiati proprio nella burocrazia. C’è ancora molto da fare, soprattutto tenendo conto dell’invecchiamento della popolazione e dell’integrazione scolastica. Ma la sfida principale oggi è quella di riuscire a tener conto dei desideri e delle aspettative, anche delle persone con disabilità”.

La mattinata è proseguita con gli interventi su “I diritti delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e dei loro familiari in Veneto” e “Disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo: scenari della programmazione integrata e ruolo della Regione dopo l’approvazione del d.lgs. n. 62/24”. Nel pomeriggio sarà dato spazio alle tavole rotonde su varie tematiche quali la scuola (“Dal dovere dello stato al diritto della persona con disabilità: la presa in carico e il percorso scolastico”), il lavoro (“Non solo lavoro produttivo ma anche tirocini sociali e occupabilità”), gli Ats, Ambiti territoriali sociali (Dall’essere inclusi ad una società inclusiva, cambio di paradigma), i servizi e il territorio (“Scegliere dove e con chi vivere. Nulla sa di noi senza di noi”).