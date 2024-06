Le Commissioni consiliari di martedì 25 giugno

Martedì 25 giugno si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

V Commissione (congiunta alla VIII e IX) alle ore 9 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre in concomitanza con la II Commissione di Municipalità di Favaro Veneto

con il seguente ordine del giorno:

- Esame proposta di deliberazione pdc 2024/1041: Variante al Piano degli Interventi n. 67, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n.11/2004, per il riassetto urbanistico dell’area ove insiste la Casa da Gioco (Casinò) di Tessera - Ca’ Noghera attraverso la definizione della destinazione d’uso appropriata ovvero Z.T.O. a standard “F17 – Casa da gioco ed attività connesse”. Adozione

link

V Commissione (congiunta alla IX e X) alle ore 10.30 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre in concomitanza con la II Commissione di Municipalità di Favaro Veneto

con il seguente ordine del giorno:

- Esame proposta di deliberazione pdc 2024/1047: Variante n. 109 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, per la compensazione urbanistica in alternativa all’indennità di esproprio di n. 3 aree ubicate a Tessera per la realizzazione del complesso polifunzionale denominato Bosco dello Sport. Adozione

link

III Commissione (congiunta alla II e VIII) alle ore 12 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Discussione petizione PG 2024/96491 al Consiglio comunale ad oggetto: Chiusura e spostamento della mensa "Ca' Letizia" di Via G. Querini

link

V Commissione (congiunta alla III, VII e IX) alle ore 14 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Esame proposta di deliberazione pdc 2024/1012: Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 64. Disposizioni in merito alla cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie destinate ad insediamenti produttivi nell’ex P.I.P. di Ca' Emiliani, delimitate ai sensi dell'art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e alla cancellazione del vincolo di destinazione d’uso ad "Attività Produttiva – Artigianale”

link

IX Commissione (congiunta alla II) alle ore 15.30 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Report sugli effetti della cosiddetta Delibera antipaccottiglia a due anni dall'entrata in vigore

link

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i consiglieri è possibile partecipare alle sedute anche in modalità videoconferenza

Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari

------------------------

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono consultabili all'interno del sito del Consiglio comunale (https://consiglio2020.comune.venezia.it/)