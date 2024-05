Le Commissioni consiliari di mercoledì 8 maggio

Mercoledì 8 maggio si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

IV Commissione (congiunta alla III) alle ore 9 – presso la sala del Consiglio di Ca' Loredan in concomitanza con la I commissione della Municipalità di Lido-Pellestrina e con la II Commissione della Municipalità di Venezia-Murano-Burano

con il seguente ordine del giorno:

- Proposta di Deliberazione n.2024/1027 ad oggetto: Aggiornamento del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) delle Isole e Litorale veneziano. Approvazione ai sensi dell’art. 32, comma 21 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41, come integrato dall’art. 24, comma 9, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell’art. 8, comma 1, della LR Veneto 12 luglio 2007, n. 16 e della DGR Veneto n. 841/2009

IV Commissione (congiunta alla VII e X) alle ore 11 – in sopralluogo presso il diporto Velico, Porticciolo E. De Zottis

con il seguente ordine del giorno:

- Sopralluogo al Diporto Velico di Sant'Elena a seguito dei lavori di ristrutturazione intercorsi

VII Commissione (congiunta alla V e IX) alle ore 15 – presso la sala del Consiglio di Ca' Loredan

con il seguente ordine del giorno:

- Esame proposta di deliberazione n. 1010/2024 - Approvazione nuovo Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo a finalità turistico-ricreative

