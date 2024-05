Le Commissioni consiliari di lunedì 27 maggio

Lunedì 27 maggio si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

V Commissione (congiunta alla IV e IX) alle ore 9 - presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Esame proposta di deliberazione pdc 1038/2024: Variante n. 107 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004, per il cambio di Zona Territoriale Omogenea da D/V e VUA a D-PE in ambito Porto Marghera finalizzata alla realizzazione del Parco dell’idrogeno e delle Energie Innovative. ADOZIONE

V Commissione (congiunta alla IV e VII) alle ore 10.30 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Esame proposta di deliberazione pdc 2024/1032: Variante al Piano degli Interventi n. 57, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale Veneto n. 11/2004, per la ripianificazione di Ambiti in Zona Territoriale Omogenea “C2RS 101-102” in Via Etruria, Via Lucania a Mestre. Presa d’atto che non sono pervenute osservazioni e approvazione

V Commissione (congiunta alla IV e IX) alle ore 11.30 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Esame proposta di deliberazione pdc 2024/1034: Progetto esecutivo degli “Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore. 2° lotto-Intervento A.3 - Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino Cesenego-Vecchio Comuna (Parco Lusore)” in attuazione dell’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” sottoscritto in data 31.03.2008. Ratifica del verbale della Conferenza di Servizi del 24.10.2023 ai sensi dell’art. 14 della L. n. 241/1990 e artt. 9 e 10 del DPR 327/2001 e contestuale variante al Piano degli Interventi n. 108

VIII Commissione (congiunta alla I, II, III, IV, V, VI, VII, IX e X) alle ore 14 – presso la sala del Consiglio di Ca' Loredan

con il seguente ordine del giorno:

- Proposta di Deliberazione n.2024/1030 del 03/04/2024 ad oggetto: Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 – Variazione - Esame dei pareri

VII Commissione (congiunta alla V e IX) alle ore 15 – presso la sala del Consiglio di Ca' Loredan

con il seguente ordine del giorno:

- Esame proposta di deliberazione n. 1010/2024 - Approvazione nuovo Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo a finalità turisticoricreative

- Audizione del vicepresidente di Unionmare dott. Padovan

