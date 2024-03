Le Commissioni consiliari di martedì 2 aprile

Martedì 2 aprile si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

V Commissione (congiunta alla IV e IX) alle ore 11 – in sopralluogo presso Punta passo Campalto in concomitanza con la II Commissione della Municipalità di Favaro

con il seguente ordine del giorno:

- Sopralluogo presso Punta Passo Campalto per esame proposta di deliberazione pdc 2024/1026: Variante n. 62 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della L. R. n. 11/2004. Accordo pubblico-privato, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 11/2004, per valorizzazione della gronda lagunare, sviluppo ed attrezzamento del Parco di San Giuliano, riordino degli approdi al servizio della nautica lagunare nonché implementazione di nuova connessione acquea per turismo ecosostenibile con la Città Antica e la Laguna nord, in Passo Campalto. Controdeduzioni alle osservazioni e APPROVAZIONE

link

V Commissione (congiunta alla VII e VIII) alle ore 14 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Esame proposta di deliberazione pdc 2024/1021: Costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, ai sensi dell’art. 35 della L. 865/1971, a favore di Telecom Italia S.p.A., su un’area di mq. 1.284 insistente nell’ambito dell’ex P.E.E.P. Nucleo “D” Favaro Veneto, per il mantenimento di un fabbricato adibito a centrale telefonica, relativo scoperto e recinzione di pertinenza

link

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i consiglieri è possibile partecipare alle sedute anche in modalità videoconferenza

Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari

------------------------

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono consultabili all'interno del sito del Consiglio comunale (https://consiglio2020.comune.venezia.it/)