Le Commissioni consiliari di lunedì 18 marzo

Lunedì 18 marzo si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

X Commissione (congiunta alla VI) alle ore 9 – presso la sala consiliare di Ca' Loredan

con il seguente ordine del giorno:

- Presentazione della stagione remiera 2024

V Commissione (congiunta alla VII e VIII) alle ore 11 – presso la sala consiliare di Venezia - Ca' Loredan in concomitanza con la II Commissione di Municipalità di Favaro Veneto

con il seguente ordine del giorno:

- Illustrazione tecnica proposta di deliberazione pdc 2024/1021: Costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, ai sensi dell’art. 35 della L. 865/1971, a favore di Telecom Italia S.p.A., su un’area di mq. 1.284 insistente nell’ambito dell’ex P.E.E.P. Nucleo “D” Favaro Veneto, per il mantenimento di un fabbricato adibito a centrale telefonica, relativo scoperto e recinzione di pertinenza

V Commissione (congiunta alla VI e VII) alle ore 14 - presso la sala consiliare di Ca' Loredan

con il seguente ordine del giorno:

- Illustrazione tecnica proposta di deliberazione di consiglio pdc 2024/1024: Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia. Stralci denominati “1.13 - Interventi su ingresso area Giardini della Biennale di Venezia” e “1.3 - Arsenale-Giardino delle Vergini”. Autorizzazione ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, della legge regionale 27/2003

VIII Commissione (congiunta alla I, II, III, IV, V, VI, VII, IX e X) alle ore 16 - presso la sala consiliare di Ca' Loredan

con il seguente ordine del giorno:

- Proposta di Deliberazione n.2024/1023 del 04/03/2024 ad Oggetto: Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29 febbraio 2024 ad oggetto “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 – Variazione ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i consiglieri è possibile partecipare alle sedute anche in modalità videoconferenza

Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono consultabili all'interno del sito del Consiglio comunale (https://consiglio2020.comune.venezia.it/)