Le Commissioni consiliari di lunedì 11 marzo

Lunedì 11 marzo si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

V Commissione (congiunta alla IV e IX) alle ore 9 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Esame proposta deliberazione pdc 2024/1008: Procedura di “Sportello Unico per le Attività Produttive”, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 e Legge Regionale Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012art. 4 per il progetto di ampliamento della struttura ricettiva all’aperto denominata “Camping Jolly” a Marghera. Determinazione favorevole all’approvazione della variante urbanistica

X Commissione (congiunta alla VI) alle ore 15 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre in concomitanza con la I Commissione della Municipalità di Chirignago Zelarino

con il seguente ordine del giorno:

- Difficoltà nella formazione delle classi prime di scuola primaria

- Trattazione dell'interrogazione nr. d'ordine 920 con oggetto "la scuola primaria di Asseggiano in difficoltà. Vanno trovate soluzioni per garantire la formazione della nuova classe I.", inviata da Emanuele Rosteghin

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i consiglieri è possibile partecipare alle sedute anche in modalità videoconferenza

Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono consultabili all'interno del sito del Consiglio comunale (https://consiglio2020.comune.venezia.it/)