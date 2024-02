La presidente Damiano a Campalto in occasione dell'iniziativa "Per non dimenticare"

Si è tenuta, questo pomeriggio, all'Aula Magna della Scuola Gramsci di Campalto, l'iniziativa dal titolo: "Per non dimenticare" che rientra nell'ambito degli appuntamenti diffusi su tutto il territorio comunale in occasione del "Giorno della Memoria".

Un'attività aperta al pubblico e promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale con la collaborazione dell'Associazione Amici di Oliviero Lessi, che ha visto riempirsi l'aula con gli alunni delle classi seconde medie dell'istituto scolastico, i quali, la scorsa settimana, hanno avuto modo di incontrare di persona il Rabbino capo della Comunità ebraica di Venezia.

A portare i saluti dell'Amministrazione è stata la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano che è così intervenuta: "L'Istituto Gramsci è da sempre molto attivo sul territorio comunale. In un periodo così particolare che stiamo vivendo, contraddistinto da guerre, diventa fondamentale diffondere il messaggio di pace coinvolgendo voi ragazzi in iniziative come questa. Il vostro impegno ha un valore straordinario in quanto, sarete voi i cittadini del futuro promotori di simili iniziative che possano racchiudere i valori della condivisione, del rispetto, dell'unione, della fratellanza e della pace".

Damiano ha poi concluso facendo un riferimento sull'importanza di trasmettere questi valori in maniera capillare, "grazie anche alla lungimiranza di istituti come questo, che si mettono a disposizione della comunità, coinvolgendo in primis i propri studenti".

Presenti, tra gli altri, anche il presidente della Muncipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato. A seguire, gli studenti hanno presentato al pubblico alcuni lavori creati per l'occasione, dimostrando una sensibilità elevata nei confronti dei temi riguardanti la Shoah.