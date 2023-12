L’assessore Venturini alla convention del Sistema camerale veneto

L’assessore comunale allo Sviluppo economico, Simone Venturini, ha preso parte questa mattina alla seconda convention del Sistema camerale veneto, promossa da Unioncamere Veneto all’Auditorium “Cesare De Michelis” del museo M9 di Mestre. La discussione, aperta dal presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, era centrata sul tema “Sostenibilità: valore dell’impresa”.

“Mi soffermo sulla parola ‘futuro’ – ha dichiarato l’assessore Venturini nel suo intervento in apertura dei lavori – perché in questo Paese viviamo un doppio registro: quando parliamo con un imprenditore ed entriamo nelle aziende si respira il futuro, mentre la politica guarda al presente, se non al passato. Perciò le Camere devono scongiurare il pericolo che il nostro diventi un Paese in cui non si parla più di futuro. Bisogna chiedere alla politica e alla comunicazione di tornare a parlare di futuro, di medio e lungo termine e non essere schiacciati solo sull’urgenza del quotidiano. Per quanto riguarda invece la sostenibilità – ha concluso l’assessore – dobbiamo tenere presente senza dubbio quella ambientale, ma anche quella sociale e finanziaria dell’Italia. Quindi dobbiamo pensare ad un modello virtuoso di fiducia tra Stato e imprese, mettendo mano all’eccessiva pressione fiscale sia sui lavoratori che sulle imprese”.

Dedicata allo stato di attuazione dell’Agenda 2030 in Veneto, la prima parte del dibattito è stata aperta da una tavola rotonda sulle buone pratiche di sostenibilità del sistema camerale, mentre una seconda parte è stata riservata ad un panel tra imprese sul tema “Il Veneto di domani: la via alla competitività sostenibile”. La convention, rivolta agli amministratori del sistema camerale del Veneto, alla dirigenza, ad associazioni di categoria ed Enti locali, è stata anche l’occasione per consegnare il Premio per lo sviluppo economico a cinque imprese venete che si sono distinte nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa e dell’innovazione.

La galleria fotografica v41.it/L1c7r