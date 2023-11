Le Commissioni consiliari di lunedì 13 novembre

Lunedì 13 novembre si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

V Commissione (congiunta alla IV e VII) alle ore 9 – presso la sala telepresence - Ca Farsetti

con il seguente ordine del giorno:

- Illustrazione tecnica di deliberazione pdc 2023/1062: Accordo di Programma ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, finalizzato alla realizzazione del parco fluviale del Marzenego tramite l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree necessarie, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 11/04, in variante al PAT e al PI. Mandato al Sindaco

VIII Commissione (congiunta alla IV, V e VII) alle ore 11 – presso la sala del Consiglio di Ca' Loredan

con il seguente ordine del giorno:

- Aggiornamento sui lavori del super bonus di Insula s.p.a.

X Commissione (congiunta alla IX) alle ore 14 - presso la sala del Consiglio di Ca' Loredan

con il seguente ordine del giorno:

- Discussione della mozione nr. d'ordine 325 con oggetto "Il lavoro agile per i dipendenti del Comune di Venezia come forma innovativa e strategica dell’ente", inviata da Nicola Gervasutti

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i consiglieri è possibile partecipare alle sedute anche in modalità videoconferenza

Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono consultabili all'interno del sito del Consiglio comunale (https://consiglio2020.comune.venezia.it/)