Le Commissioni consiliari di lunedì 23 ottobre

Lunedì 23 ottobre si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

I Commissione (congiunta alla V e IX) alle ore 9 – presso la sala del Consiglio di Ca' Loredan

con il seguente ordine del giorno:

- Proposta di Deliberazione n.2023/1057 del 27/09/2023 Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Venezia e i Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Chioggia, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Spinea, Scorzè, Salzano, Santa Maria di Sala, Pianiga per la COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AREA URBANA DI VENEZIA – Programma Regionale Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 “PR Veneto FESR 2021-2027”

V Commissione (congiunta alla VII e X) alle ore 14 – presso la sala del Consiglio di Ca' Loredan

con il seguente ordine del giorno:

- Esame pdc 2023/1055: Approvazione dello Schema di utilizzazione di un’area da destinarsi ad “Aree per impianti sportivi (S)”, ai sensi degli artt. 8.6 e 8.7 delle NTGA della VPRG per la Terraferma, per l’adeguamento dell’impianto sportivo esistente. Campo da calcio in Via della Rinascita a Marghera

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i consiglieri è possibile partecipare alle sedute anche in modalità videoconferenza

Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono consultabili all'interno del sito del Consiglio comunale (https://consiglio2020.comune.venezia.it/)