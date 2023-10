FOTONOTIZIA - L’assessore Venturini all’evento ‘Nord-Est Sostenibilità e Innovazione delle Imprese e degli Studi professionali’

Si è svolto, questo pomeriggio, nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia l’evento intitolato ‘Nord-Est Sostenibilità e Innovazione delle Imprese e degli Studi professionali’, a cui ha preso parte, per l’Amministrazione comunale, l’assessore allo Sviluppo economico, Simone Venturini.

Al convegno, che ha affrontato diversi temi tra cui il ruolo della figura del commercialista nell’innovazione strategica delle imprese, hanno partecipato numerosi ospiti, tra i quali i relatori Carlo Bagnoli, professore ordinario al Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, fondatore e direttore scientifico di VeniSIA; Alberto Baban, imprenditore, fondatore e presidente di VeNetWork Spa.; Nicola Belli, amministratore delegato di Venevision Srl. Durante l’incontro, sono state proiettati anche i videomessaggi del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dell’assessore della Regione Veneto all’Istruzione, Formazione, Lavoro e P.O., Elena Donazzan.

“Porto i saluti della Città di Venezia e ringrazio gli organizzatori per avere accolto i rappresentanti degli Enti pubblici e delle Amministrazioni locali e soprattutto per averci dato oggi la possibilità di ascoltare casi aziendali di successo - ha dichiarato l’assessore Venturini - Oggi raccontate il ruolo fondamentale della figura professionale del commercialista, un supporto importantissimo alle nostre aziende, soprattutto in un territorio come il nostro fatto di piccole e medie imprese. Oggi ragioniamo sul rapporto tra professionisti e imprese che è centrale nell’innovazione del nostro sistema produttivo e deve perciò fungere da spunto di riflessione”.

L’evento è organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Venezia.