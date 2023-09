Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”: il Consiglio comunale approva la trasformazione in Fondazione

Il Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato la trasformazione in fondazione dell’associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”.

Nel corso dell’assemblea dei soci dell’Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” del 13 gennaio scorso è stata rappresentata l’opportunità, in considerazione delle esperienze degli altri Teatri stabili presenti in Italia, di trasformare il modello strutturale associativo in fondazione, con l’approvazione della Giunta regionale.

Lo statuto proposto per la fondazione prevede tre diverse figure di partecipanti, tra cui i "Fondatori” ovvero la Regione Veneto, il Comune di Venezia e il Comune di Padova. Tali soggetti, trattandosi di un’associazione di iniziativa pubblica, sono componenti necessari dell’Ente.