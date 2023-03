La Giunta dà il via libera alla delibera di Consiglio comunale che aggiorna gli strumenti urbanistici per la pianificazione commerciale

La Giunta comunale, riunita ieri, ha dato il via libera, su proposta dell'assessore al Commercio Sebastiano Costalonga e di quello all'Urbanistica Massimiliano De Martin, alla delibera di Consiglio comunale con la quale si avvia l’iter per la revisione degli strumenti urbanistici per la pianificazione commerciale delle medie e delle grandi strutture di vendita.

"Nello specifico - spiega l'assessore Costalonga - la Legge Regionale del 28.12.2012 n. 50 'Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto', ha definito i criteri generali per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio e per lo sviluppo della rete distributiva all’interno dei Centri Storici e dei Centri Urbani. Poi, con il successivo Regolamento attuativo del 2013, ne ha definito l’applicazione. Per quanto riguarda l'Amministrazione, nel 2015, con deliberazione del Commissario Straordinario, veniva adottata la variante n. 6 al Piano degli Interventi. Oggi, a 10 anni dall’approvazione della Legge regionale, abbiamo ritenuto di rivedere in maniera radicale tale pianificazione, non solo riducendo in maniera significativa le aree ma anche rivedendone le modalità e le procedure di pianificazione. Abbiamo quindi voluto avviare un percorso che non solo coinvolga le Municipalità ma anche tutto il Consiglio comunale. Diamo così piena attuazione a quanto prevede la Legge che punta a recuperare il ruolo di “centralità” del territorio in virtù della funzione socialmente aggregante delle destinazioni commerciali. Spazi che devono diventare luoghi di riqualificazione urbanistica e in grado di generare animazione economica e sociale, semplificando la possibilità di insediamento delle strutture più piccole (fino a 1500 mq di superficie di vendita) dentro il centro urbano, riducendo contemporaneamente le possibilità di insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita, anche in considerazione del fatto che molte delle previsioni indicate nella precedente pianificazione commerciale non sono mai state attuate.

Abbiamo quindi provveduto - continua Costalonga - non solo ad una nuova perimetrazione del centro urbano, comprensivo del centro abitato e di parte del territorio comunque ricompresa negli Ambiti di urbanizzazione consolidata, ma anche ad un aggiornamento delle previsioni di sviluppo del sistema commerciale vigente attraverso l’eliminazione e la modifica delle aree indicate nella variante precedente, confermando esclusivamente fra le aree a suo tempo individuate quelle relative alle aree già sviluppate, denominate AEV Terraglio e Complesso Commerciale lungo la Strada Romea. Inoltre abbiamo voluto confermare le aree per i parchi commerciali, così come a suo tempo individuati, oltre a rivedere le aree destinate alle medie strutture di vendita superiori a 1500 mq di superficie di vendita confermando esclusivamente le aree interne a quelle indicate nei punti precedenti e l’area a Marghera compresa tra via Trieste e via Casati. Questa Giunta, con i fatti, sta dimostrando di voler significativamente ridurre le previsioni di aree destinate all’insediamento di strutture commerciali medio grandi e grandi e ha deciso di subordinare eventuali future istanze di incremento di tali aree a specifici accordi di pianificazione, individuando peraltro i criteri ai quali tali proposte dovranno sottostare”.

Nello specifico, poi, la delibera stabilisce delle nuove e diverse aree per la realizzazione di medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 1.500. La prima riguarda l'area commerciale Supermercato in Piazzale Sirtori di Marghera già oggetto di variante adottata con delibera di Consiglio Comunale n.48 del 02/07/2020 e che riguarda fondamentalmente un lavoro di ristrutturazione dell'attività esistente, la seconda punta alla riqualificazione ex campo sportivo di Viale San Marco già oggetto di variante adottata con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 01/07/2021 e che vedrà l'attuale supermercato esistente in zona spostarsi nel nuovo costruendo edificio ed infine, la terza, riguarderà la ristrutturazione edilizia di strutture commerciali esistenti, oggi chiuse, posta in prossimità della rotonda stradale della strada Martiri della Libertà incrocio via Orlanda, racchiusa tra via Ponte di Pietra e la strada di accesso al vicino campeggio. Un intervento di riqualificazione urbana che darà nuova vita a strutture abbandonate da anni.

Vengono infine eliminate tutte le altre previsioni di insediamento di medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq 1.500 e grandi strutture di vendita. Vengono inoltre definiti i criteri che eventuali future proposte dovranno rispettare, prima di essere sottoposte al vaglio dell’Amministrazione.