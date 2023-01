Le Commissioni consiliari di lunedì 16 gennaio

Lunedì 16 gennaio si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

V Commissione (congiunta alla VII e IX) alle ore 9 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Illustrazione pdc 2022/1050: L. 23/12/1998 n. 448, art. 31 c. 45 e seguenti. Cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35, IV comma, della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi della medesima L., precedentemente all’entrata in vigore della L. 17/02/1992 n. 179, per la cessione del diritto di proprietà. Recepimento del Reg. di cui al D. M. 28/09/2020, n. 151 e nuove disposizioni di cui alla L. 29/07/2021 n. 108 e L. 20/05/2022 n. 51

- Illustrazione pdc 2022/1077: Procedura di “Sportello Unico per le Attività Produttive”, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 e Legge Regionale Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012 art. 4, per il progetto di ampliamento della ditta Mavive S.p.A. in via Altinia a Dese

Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono consultabili all'interno del sito del Consiglio comunale (https://consiglio2020.comune.venezia.it/)