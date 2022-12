Venerdì 9 dicembre al Centro Candiani l’incontro-dibattito “La montagna sostenibile”

Venerdì 9 dicembre la sezione di Mestre del CAI, l’associazione Amici di Oliviero Lessi e l’associazione culturale Blog Territori e Paradossi organizzano l’incontro-dibattito “La montagna sostenibile”. L’evento, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, viene proposto in occasione della Giornata internazionale della montagna, per fare il punto su orizzonti e prospettive dei territori e degli ambienti montani.

Il 2022 è stato proclamato Anno Internazionale dello Sviluppo Sostenibile delle Montagne dall'Onu con approvazione a voto unanime della prposta avanzata dal Kirghizistan. Le scelta di proporre il 2022 non è casuale. Nel 2022 sono infatti trascorsi vent'anni esatti da quello che fu riconosciuto come Anno Internazionale della Montagna, il 2002, occasione che portò all'istituzione della Giornata internazione delle montagne, celebrata anche quest'anno l'11 dicembre in tutto il mondo.

A partecipare alla tavola rotonda condotta dal giornalista Franco Soave ci saranno Paola Mar, assessore del Comune di Venezia, Antonio Montani, presidente generale del CAI, Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, e Mario Fiorentini, presidente dell’Associazione Gestori Rifugi Alpini del Veneto (AGRAV).

L’incontro si tiene alle 17.30 al Centro Culturale Candiani. L’ingresso è libero.