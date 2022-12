Le Commissioni consiliari di lunedì 19 dicembre

Lunedì 19 dicembre si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

V Commissione (congiunta alla VII e X) alle ore 11 – presso il Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Illustrazione pdc 2022/1080: Approvazione dello “Schema di utilizzazione di un’area da destinarsi ad “Aree per impianti sportivi (S)”, ai sensi degli artt. 8.6 e 8.7 delle NTGA della VPRG per la Terraferma, per il nuovo impianto polivalente indoor a Favaro Veneto

II Commissione (congiunta alla IV e IX) alle ore 11.30 – presso il Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Focus sull'organizzazione e la dotazione organica della sezione navigazione della Polizia Locale

Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari

------------------------

