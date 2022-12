FOTONOTIZIA | L'assessore Venturini all'inaugurazione della nuova sede Ada a Mestre

Questa mattina l'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha portato i saluti dell'Amministrazione all'inaugurazione della nuova sede dell’associazione di promozione sociale Ada (Associazione per i Diritti degli Anziani) con Venezia e dell’organizzazione di volontariato Ada Veneto.

Attiva da tempo sul territorio, Ada ha ampliato la propria azione al servizio degli anziani, fornendo loro aiuto nelle difficoltà quotidiane e promuovendone l’invecchiamento attivo. Si occupa in particolare del trasporto sociale e del progetto “Sos. Sportello sociale a domicilio”, grazie al quale agevolare le persone anziane a raggiungere il servizio di cui hanno bisogno oppure fornirlo a domicilio.

Ada inoltre guida la rete di associazioni che frequentano la Portineria di Quartiere in via Piave a Mestre, con l’intento di riallacciare le relazioni di prossimità, fornire piccoli servizi e animare la vita in un’area problematica della città.

La sede di via Bissolati sarà anche un luogo al servizio dei cittadini e uno spazio di dialogo. Inoltre ogni martedì mattina funzionerà il presidio infermieristico gestito da infermieri volontari regolarmente iscritti all’Ordine.