Via libera in Consiglio alla ratifica della delibera di Giunta sulla variazione al Bilancio di previsione 2022-2024

Il Consiglio comunale, nella seduta di oggi, svoltasi nuovamente in presenza nella sala consiliare di Ca' Loredan, ha approvato con 22 voti favorevoli e due non votanti, la ratifica della delibera di Giunta n. 212 del 14 settembre scorso sulla variazione al Bilancio di previsione 2022-2024.

Con questo provvedimento l'assemblea prende atto di un documento che dà il via alle procedure amministrative per l'avanzamento di alcune opere sul territorio. Tra queste, la ristrutturazione della piscina di via Calabria alla Gazzera e la realizzazione di un nuovo impianto sportivo a Favaro, per un totale di 6.5 milioni ottenuti da fondi del PNRR1 e di altri 421mila euro derivanti dal PNRR2 per la realizzazione del Bosco di Asseggiano.

Nella delibera di Giunta ratificata in Consiglio si dà il via, inoltre, allo stanziamento di ulteriori 180mila euro per i lavori di efficientamento energetico della scuola “P. L. Penzo” al Lido e, sempre in isola, di 120mila da destinare a Veritas per la realizzazione di due nuovi ossari al cimitero.

Nel deliberato è contenuta anche la suddivisione in due lotti, per ottimizzare le tempistiche e le procedure di gara, del finanziamento statale React-Eu di 2.9 milioni complessivi per la ristrutturazione e riqualificazione energetica del complesso ex De Amicis. Infine si comprende anche il contributo di 1.2 milioni assegnato al Comune di Venezia nell'ambito dell'intervento “#EnjoyRespectVenezia - Grandi Destinazioni Italiane in rete”.

Contestualmente l’assemblea ha approvato all’unanimità una mozione collegata con la quale il Consiglio chiede al sindaco e alla Giunta di verificare la possibilità di coprogettare, attraverso i finanziamenti assegnati, un impianto natatorio a Favaro Veneto in coincidenza e o/a completamento dell’impianto sportivo di nuova realizzazione o se non possibile, ricercare nuovi fondi a partire dal quelli PNRR specifici, previo confronto con la Federazione Italiana Nuoto e Assonuoto per valutare al meglio la sostenibilità economica e sportiva dell'opera.