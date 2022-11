Consiglio comunale: modifica della zonizzazione delle aree dell’Ulss 3 Serenissima in via Tommaseo e Piazzale del Municipio a Marghera

Il Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato con 30 voti a favore, 1 contrario e 1 astenuto, la Variante al Piano degli Interventi 82, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale Veneto n. 11/2004 per la modifica della zonizzazione delle aree di proprietà dell’Azienda Ulss 3 Serenissima in via Tommaseo e Piazzale del Municipio a Marghera, finalizzata alla realizzazione del nuovo Distretto Sociosanitario.

Poiché non sono pervenute osservazioni in merito il Consiglio comunale ne ha preso atto e ha stabilito che in sede di progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera pubblica e di rilascio del permesso di costruire degli edifici privati, siano recepite le indicazioni contenute nell’allegato C in merito alla Valutazione di Compatibilità idraulica: valutazione di compatibilità idraulica per l’area in Piazzale del Municipio, osservazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica per l’area in via Tommaseo e parere dell’Ufficio del Genio civile della Regione Veneto n. 518947 del 08.11.2022).

Infine viene dato mandato all’Area Sviluppo del Territorio e Città sostenibile del Comune di Venezia di svolgere ogni attività necessaria al perfezionamento del presente provvedimento.