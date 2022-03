Impresa: il vicesindaco Tomaello all'iniziativa online Yes I Start Up

Stimolare e supportare la capacità di mettersi in gioco e di fare impresa dei Neet (giovani fino ai 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in alcun percorso di formazione), delle donne inattive e disoccupati di lunga durata. Questi gli obiettivi che si pone Yes I Start Up (YISU), un progetto di rilevanza europea che l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) sta presentando in tutta Italia attraverso incontri locali su piattaforma virtuale. La tappa veneziana si è tenuta nella mattinata di oggi, venerdì 18 marzo, con la partecipazione per l'Amministrazione comunale del vicesindaco e assessore alle Politiche giovanili, Andrea Tomaello e del consigliere Alex Bazzaro.

L’evento gode del patrocinio, oltre che del Comune, dell’Università Ca’ Foscari e della Camera di Commercio Venezia Rovigo. È un progetto proposto dall’ENM con la regia e il coordinamento di Anpal e consiste in un percorso formativo mirato, hanno spiegato gli organizzatori, "volto a stimolare la crescita degli aspiranti startupper, coadiuvandoli nella valutazione della propria idea imprenditoriale fino alla stesura del business plan e favorendo infine l’accesso ai finanziamenti del fondo SELFIEmployment gestito da Invitalia".

L’evento è stato moderato da Stefano Battaggia, agente territoriale dell’ENM in Veneto e si è sviluppato in due sessioni: la prima parte tecnica sui contenuti e sulle modalità di adesione al progetto; la seconda dedicata alle testimonianze di persone che, grazie ai corsi di formazione gratuita di Yes I Start Up, hanno aperto nuove prospettive alla loro vita professionale.

“La nostra città tra l’Acqua alta del 2019 e l’emergenza Covid ha sofferto molto - ha dichiarato Tomaello, portando i saluti dell'Amministrazione comunale - tuttavia sta cercando di rialzarsi anche grazie alla competenza di tante persone. Credo che iniziative di questo tipo possano dare occasione a tanti giovani di avere un quadro completo di quelle che sono le opportunità. Chi ha voglia di mettersi in gioco e desidera dar vita a un’attività imprenditoriale ha bisogno di una formazione e di una preparazione adeguate che gli consentano di entrare nel mercato del lavoro o di ottenere i risultati sperati”.