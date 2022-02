Il Consiglio comunale approva l’adesione del Comune di Venezia alla Fondazione “Venezia Capitale mondiale della Sostenibilità”

Il Consiglio comunale nella seduta odierna, con 19 voti a favore, 1 contrario, 1 astenuto e 11 non votanti, ha varato l’adesione del Comune di Venezia, quale fondatore, alla Fondazione “Venezia Capitale mondiale della Sostenibilità”, approvando lo schema di statuto della Fondazione stessa.

Il progetto “Venezia Capitale mondiale della sostenibilità” è nato lo scorso anno dalla collaborazione tra Regione del Veneto e Comune di Venezia con l'adesione anche del Governo e ha lo scopo di promuovere un piano di interventi funzionali alla crescita sostenibile del territorio, in particolare alla riqualificazione urbana e alla promozione del patrimonio artistico e naturale di Venezia, segnando così l'avvio di un percorso per la definizione di una governance integrata, con il coinvolgimento di partner privati per la realizzazione di un coordinamento di programmi operativi.

Vi hanno aderito Ca' Foscari, Iuav, Conservatorio Benedetto Marcello, Accademia di Belle Arti, Fondazione Cini, Confindustria Veneto e alcune realtà industriali nazionali con forte radicamento territoriale locale, con l’obiettivo – viene sottolineato nel provvedimento - di sviluppare azioni condivise e integrate, con ricadute e impatti positivi per tutta la regione in termini di sviluppo sostenibile, crescita occupazionale, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione, transizione industriale ed energetica.

I progetti si svilupperanno su alcune direttrici principali tra le quali la transizione energetica e la sostenibilità ambientale, attraverso interventi volti alla creazione di un polo dell’idrogeno, la decarbonizzazione e la circolarità dei rifiuti, la difesa dell'ecosistema lagunare, la promozione di VeniSIA (Venice entrepreneurial international Sustainability Innovation Accelerator) come centro di innovazione e accelerazione sui temi della sostenibilità, e la promozione di Venezia come sede di Centri di Ricerca sulla sostenibilità insieme al potenziamento della formazione accademica sul tema. Tra gli obiettivi c’è quello di rendere la città protagonista di un appuntamento annuale, di rilievo internazionale, sul tema della sostenibilità.

Sono previste - si legge nel provvedimento - anche iniziative sui temi: “Education”, per potenziare l’offerta formativa e i servizi per gli studenti, nonché per caratterizzare Venezia come città campus riconosciuta a livello internazionale; “Turismo”, per incoraggiare l’evoluzione verso un modello turistico sostenibile attraverso il ricorso alle tecnologie digitali nella gestione dei flussi e dei servizi offerti; “Commercio”, con un piano dedicato al rilancio dello specifico settore economico. Previsto anche un piano di residenzialità dedicata, attraverso strumenti di fiscalità agevolata e servizi per lavoratori, studenti e residenti nella città storica.

Sarà definito un fondo di dotazione iniziale, costituito dagli apporti effettuati dai Fondatori: l’impegno del Comune di Venezia sarà entro la spesa massima di 50mila euro.