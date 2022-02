Le Commissioni consiliari di martedì 15 febbraio

Domani, martedì 15 febbraio, si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

IV Commissione alle ore 9.30 – in videoconferenza

con il seguente ordine del giorno:

- Audizione provveditore ad interim Interregionale Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ing. Fabio Riva

link

E' prevista una seconda convocazione alle ore 10.30 dello stesso giorno, nel caso in cui, per problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo.

VI Commissione (congiunta alla X) alle ore 13.30 – in videoconferenza

con il seguente ordine del giorno:

- Focus su Bibliobus

- Trattazione dell'interrogazione nr. d'ordine 456 con oggetto "esternalizzazione del personale bibliotecario di Villa Franchin a Mestre.", inviata da Monica Sambo

- Trattazione dell'interrogazione nr. d'ordine 455 con oggetto "esternalizzazione del personale bibliotecario di Villa Franchin a Mestre.", inviata da Monica Sambo

link

E' prevista una seconda convocazione alle ore 14.30 dello stesso giorno, nel caso in cui, per problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo.

V Commissione (congiunta alla III) alle ore 15 – in videoconferenza

con il seguente ordine del giorno:

- Prosecuzione dell'esame della proposta di deliberazione PD 1017 2021: Proposta di realizzazione di un edificio polifunzionale con destinazione1.d’uso Casa per Vacanze Sociali o Centro Soggiorno e Studi a Malamocco, da parte di Comunità di Venezia. Approvazionedello schema di utilizzazione (art. 8 NTGA della VPRG per l’Isola del Lido) e contestuale riduzione della zona di vincolocimiteriale dell’impianto di Malamocco

link

E' prevista una seconda convocazione alle ore 16 dello stesso giorno, nel caso in cui, per problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo.

Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari

------------------------

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono consultabili all'interno del sito del Consiglio comunale (https://consiglio2020.comune.venezia.it/)