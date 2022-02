Commercio: l’assessore Costalonga premia gli esercenti vincitori del concorso fotografico “Fai Centro e Vinci!”

Domani, giovedì 10 febbraio, a partire dalle ore 9.30 alla Gazzera, l’assessore comunale al Commercio e alle attività produttive, Sebastiano Costalonga, consegnerà i premi del concorso fotografico “Fai Centro e Vinci!” da poco conclusosi e ideato con l‘obiettivo di animare, supportare ed aumentare la forza commerciale del Distretto di Mestre e polarità di Marghera e Chirignago Zelarino durante le festività natalizie. L’assessore Costalonga si recherà nei cinque esercizi commerciali vincitori: “Il successo dell’iniziativa – spiega Costalonga – è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra esercenti e clienti che, tramite i canali social del Distretto del Commercio, hanno coinvolto un gran numero di persone, attirando interesse e animando il commercio. Il concorso e la sua promozione hanno contribuito ad aumentare il traffico nei negozi di vicinato in un contesto di valorizzazione e promozione dei centri urbani”.

Frutto di un lavoro di analisi, concertazione e collaborazione tra le principali associazioni di categoria e InfoCamere e finanziato dalla Regione Veneto, il progetto ha come base di partenza la Legge regionale 50 del 2012, che definisce i distretti commerciali come “gli ambiti di rilevanza comunale o intercomunale nei quali i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, qualificano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescere l’attrattiva e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali”.

All’iniziativa hanno aderito circa 300 esercenti: per partecipare al concorso i clienti, durante il periodo delle festività natalizie, dovevano entrare in uno dei negozi del Distretto, scattare una foto e pubblicarla su Instagram indicando il tag @faicentroshoppingdistrict, l’hashtag #faicentroevinci e l’esercizio commerciale coinvolto. Le foto sono state pubblicate anche sul sito www.faicentroevinci.it, dove sono poi state votate. Saranno quindi premiati i 15 partecipanti più votati e i 5 esercenti nei cui negozi sono state scattate le foto più apprezzate. In palio 20 macchine fotografiche subacquee da 48MP.

“Il Distretto del Commercio di Mestre e sue polarità di Marghera, Malcontenta, Gazzera e Zelarino conta oggi circa 300 esercenti aderenti – conclude l’assessore Costalonga – che vengono promossi attraverso l’App di distretto, le pagine Facebook e Instagram e varie attività di promozione e animazione del tessuto commerciale. Il Distretto costituisce una delle principali espressioni a sostegno del Commercio nell’ambito dei centri storici e urbani. Esprimo il mio ringraziamento a tutti gli esercenti e cittadini che hanno partecipato a questa iniziativa: i numeri di ingaggio del pubblico attraverso i canali social sono davvero lusinghieri: 105.500 persone raggiunte con i post, 4.800 minuti di video visualizzati, 3.302 visite al sito faicentroevinci.it con 2.522 visitatori unici”.