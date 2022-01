Inaugurato il nuovo Mercato agricolo del Parco "Albanese" di Mestre

E' stato inaugurato ufficialmente questa mattina il nuovo Mercato agricolo di vendita diretta istituito all'interno del Parco "Albanese" di Mestre. All'evento hanno preso parte, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, l'assessore al Commercio e alle Attività produttive Sebastiano Costalonga e quello alle Politiche educative e ai Servizi al cittadino Laura Besio.

Sono intervenuti anche il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, alcuni consiglieri di Municipalità e i rappresentanti delle associazioni di categoria Cia, Coldiretti, Agricoltori del Veneto e Confagricoltura Venezia, che hanno partecipato alla realizzazione del progetto.

"Si parte con questo nuovo mercato, che in futuro vedrà il coinvolgimento anche di famiglie e bambini con la creazione di fattorie didattiche nelle quali verrà spiegato come vengono fatti i vari prodotti, e che valorizzerà una zona importante di Mestre Carpenedo - le parole dell'assessore Costalonga - Ringrazio tutte le associazioni degli agricoltori che si sono impegnate in questa iniziativa. Il futuro di questo parco sarà legato ai prodotti locali - ha proseguito Costalonga - E' importante valorizzarlo e dare servizi ai cittadini".

L'apertura del farmer's market di Parco "Albanese", alla Bissuola, è arrivata dopo l'adozione, in Consiglio comunale, della delibera che istituisce i mercati agricoli di vendita diretta, previsti, oltre che a Mestre, anche a Chirignago, Lido e Venezia Santa Marta.

Saranno 15 inizialmente gli stalli occupati, dove si potranno vendere prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, carne, pane, pasta e altri alimenti che rispettino il disciplinare contenuto nel regolamento, volto a tutelare genuinità e territorialità.

Il mercato sarà aperto tutti i sabati, dalle 8 alle 12.30.