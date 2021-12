L'assessore Costalonga interviene in videoconferenza al convegno "Il futuro del commercio su aree pubbliche"

L'assessore comunale al Commercio e allo Sviluppo economico Sebastiano Costalonga è intervenuto nel pomeriggio di oggi in videoconferenza, al convegno nazionale "Il futuro del commercio su aree pubbliche", organizzato dal G.O.I.A., il gruppo organizzato imprese autonome.

Nel corso dell'evento si è discusso di come risollevare il comparto del commercio ambulante, in sofferenza. Tra i temi al centro del dibattito: le aperture straordinarie dei mercati, anche durante la pandemia da Covid-19, la concertazione con i Comuni e i rapporti tra questi ultimi e il Governo.

Numerosi i rappresentanti istituzionali che hanno partecipato alla discussione, tra loro anche Luca Carabetta, deputato e membro della Commissione Attività produttive e Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza Stato Regioni nonché della Regione Friuli Venezia Giulia.

"Dobbiamo operare sul campo nel miglior modo possibile visto il momento complesso. L'impegno di questa Amministrazione è stato mantenere aperti i mercati cittadini dall'inizio dell'emergenza pandemica, ad eccezione dei periodi di lockdown" ha affermato l'assessore Costalonga. "Ringrazio la Polizia locale e gli operatori volontari di Protezione civile per aver consentito a tutti di poter continuare a fare il proprio lavoro. A Venezia stiamo lavorando, al tavolo con le associazioni di categoria, per migliorare i regolamenti e innalzare la qualità dei mercati. Tuttavia non possiamo migliorare i mercati senza pensare a un sistema premiante, non ci può essere differenza tra chi vende a Km zero e gli altri dal punto di vista fiscale. Fondamentale il ruolo del GOIA e delle associazioni di categoria: ascoltare i diretti interessati per la politica è essenziale. Le vostre attività meritano la massima attenzione".

Nato nel 2010 a Torino, a seguito delle proteste di piazza dovute alla Direttiva Europea Bolkestein, il G.O.I.A. rappresenta i lavoratori del commercio ambulante. Diviso in più direttivi locali e regionali, nel 2020 ha sottoscritto un accordo con Fenapi, la Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori. Tra le iniziative adottate nel corso degli anni, la risoluzione di problematiche nazionali e locali, la programmazione di strategie commerciali per sviluppare e migliorare i mercati e la collaborazione con le Amministrazioni locali.