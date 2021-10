FOTONOTIZIA | Un riconoscimento a Luciano Lando per i suoi 75 anni di attività

L'assessore comunale al Commercio e Attività produttive ha consegnato questa mattina, venerdì 1. ottobre, nella Sala del Consiglio comunale di via Palazzo a Mestre, un gagliardetto al signor Luciano Lando, in segno di riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale, per i suoi 75 anni di attività sul territorio. Alla consegna era presente anche Alvise Canniello, responsabile della Confesercenti metropolitana di Venezia e Rovigo, che ha sottolineato l'importanza e il valore dei negozi di vicinato nelle città e nei paesi.

Carlo Lando, padre di Luciano, aveva aperto il loro primo negozio di calzature a Venezia nel 1946. Successivamente, nel 1963, Luciano è approdato in Terraferma, dove tutt'ora gestisce due punti vendita. "Ho iniziato a lavorare da ragazzo con mio padre - racconta Lando - e da allora non ho mai smesso, continuando a proporre scarpe di qualità e un servizio attento alle esigenze dei nostri clienti".

Luciano Lando è cavaliere all’Ordine al merito della Repubblica dal 1986, Medaglia d’Oro della Camera di Commercio di Venezia nel 2008, Bottega storica della Regione Veneto e vincitore del Premio Festa di San Marco nel 2019.