Le Commissioni consiliari di martedì 20 luglio

Domani, martedì 20 luglio, sono in programma le seguenti Commissioni consiliari:

V Commissione (congiunta alla IV e alla IX) alle ore 9 - in videoconferenza con il seguente ordine del giorno:

- Prosecuzione della discussione della proposta di deliberazione PD 1052/2021: Procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive per il progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento della Vetreria Fornasier a Murano, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 e dell’art. 3 della Legge Regionale Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012

E' prevista una seconda convocazione alle ore 10 dello stesso giorno, la cui seduta si svolgerà solo nel caso in cui, per problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo. La seduta verrà trasmessa in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari