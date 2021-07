Consiglio comunale: approvata la Variante per il completamento della pista ciclopedonale tra Favaro e Tessera

ll Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato, con 36 voti favorevoli, sulla base anche delle Controdeduzioni alle osservazioni presentate, il testo definitivo della delibera riguardante la Variante n. 60 per il completamento del collegamento ciclopedonale da Favaro a Tessera.

Il provvedimento prevede tra l'altro l'apposizione del vincolo preordinato di esproprio, ed il recepimento, in sede di progettazione esecutiva, delle prescrizioni espresse sia dalla Regione del Veneto – Genio Civile di Venezia che dal Consorzio Bonifica Acque risorgive in sede di valutazione di compatibilità idraulica, oltre al recepimento delle prescrizioni di carattere ambientale, espresse dalla Commissione Regionale Vas della Regione Veneto.

La pista ciclopedonale ha un costo previsto di 1.800.000 euro, finanziato dal “Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia”, sottoscritto nel 2016 col Governo. L'intervento prevede la realizzazione di un percorso lungo via Triestina, che collegherà la pista ciclabile di via Vallenari, a Favaro, a quella esistente che corre dinazi la scuola primaria a Tessera: in totale 2,2 nuovi chilometri di percorso, su un sedime completamente autonomo e sempre separato da quello riservato alle auto.

La pista sarà costruita sul lato sud di via Triestina, dove ci sono spazi più ampi e meno edificati: in questo modo essa, per gran parte, correrà distante dalla strada, separata da un fosso, e sarà ombreggiata (grazie alla prevista piantumazione di un'ottantina di alberature) e illuminata.

Lungo il percorso sono inoltre previsti sette attraversamenti ciclopedonali sicuri per permettere anche agli abitanti che risiedono sull'altro lato della strada di accedervi facilmente. All’interno del progetto è prevista infine la messa a norma delle tre piazzole di salita e discesa degli utenti del trasporto pubblico, nonché l'installazione di due nuove stazioni di bike sharing.