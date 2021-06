L'assessore Besio al convegno “Nidi, scuole dell'infanzia e famiglie: costruire nuove alleanze educative ai tempi del Covid”

L'assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, ha preso parte questo pomeriggio, in videoconferenza, all'incontro “Nidi, scuole dell’infanzia e famiglie: costruire nuove alleanze educative ai tempi del Covid”, ultimo di quattro appuntamenti promossi nell'ambito del 6° Seminario regionale dedicato alla Scuola dell'Infanzia, organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in collaborazione con la Fism Veneto.

“I servizi educativi – ha sottolineato l'assessoreBesio - hanno affrontato un’emergenza non prevedibile. In particolar modo i bambini più piccoli hanno sofferto particolarmente, privati dei momenti relazionali, di gioco, dell’affettività 'ordinaria', soprattutto nei primi mesi di vita. Il lavoro che dobbiamo affrontare post covid, anche come amministratori, deve andare in questa direzione.

La costruzione dell'offerta educativa diventa allora fondamentale: non solo bimbi, loro genitori e maestre/educatrici ma servizio educativo generale, compreso il grande lavoro degli amministrativi e il contributo degli amministratori del territorio. Anche l'alleanza genitori-scuola va reinterpretata alla luce del nuovo contesto, mentre gli educatori hanno dovuto ripensare nuovi meccanismi, nuovi metodi, complici anche le tecnologie digitali che sono state una risorsa preziosissima per non perdere il dialogo, nuovi tempi.

Se c’è un insegnamento che dobbiamo trarre dal periodo emergenziale di cui forse stiamo vedendo la fine è che la vera ricetta è affrontare le problematiche e le situazioni in rete.”



All'appuntamento odierno, che era rivolto al personale docente ed educativo delle scuole venete, hanno preso parte anche l'assessore regionale ai Servizi sociali, Manuela Lanzarin, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Carmela Palumbo, il presidente della Fism Veneto, Stefano Cecchin.