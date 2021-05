Il Comune chiude un negozio di vendita alimentari a San Polo. Utilizzava apparecchi automatici per vendere i prodotti, in contrasto con i provvedimenti di tutela vigenti

Questa mattina gli operatori di Polizia locale del Comune di Venezia hanno accertato, in sede di verifica, che un negozio di San Polo esercitava attività di vendita del settore alimentare con l’utilizzo di apparecchi automatici in locale adibito in modo esclusivo, in assenza della prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Successivamente al verbale della Polizia locale, tuttavia, la ditta ha presentato una SCIA, che però è stata ritenuta irricevibile dagli uffici del Settore Sportello Unico del Commercio, in quanto non conforme all'attività esercitata, la cui apertura è oggi vietata. Con provvedimento del dirigente del Settore Sportello Unico, pertanto, è stata disposta la chiusura immediata.

“Questa attività non può essere esercitata perché il Consiglio comunale nel 2017, d’intesa con la Regione Veneto, ha deliberato il divieto di attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo su tutto il territorio della città antica e isole – spiega l’assessore al Commercio Sebastiano Costalonga – una misura presa dall’Amministrazione Brugnaro per limitare l'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia. Ringrazio gli uffici competenti per la velocità dell’intervento. Collaborazione e gioco di squadra, grazie ai cittadini che ci hanno prontamente segnalato l'apertura, portano sempre al risultato – conclude Costalonga – Naturalmente i soliti noti non hanno perso tempo per fare polemiche, ma siamo intervenuti perché abbiamo fatto un Regolamento chiaro che ci ha permesso di chiuderlo. Ora il Comando di Polizia locale è incaricato della verifica dell’ottemperanza del provvedimento del Dirigente competente”.