Il Consiglio comunale adotta la Variante al Piano degli Interventi per la realizzazione dello svincolo stradale e delle connessioni della rete ciclopedonale intercomunale tra via Gatta e via Marocchesa

Il Consiglio comunale nella seduta odierna con 21 voti a favore e 6 non partecipanti al voto, in attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 7 agosto 2018 tra Comune di Venezia, Comune di Mogliano Veneto, Anas e Generali Italia, ha adottato la Variante al Piano degli Interventi n.71 relativa alla realizzazione di un nuovo svincolo stradale e delle connessioni della rete ciclopedonale intercomunale sulla Strada statale 13, relativamente alle intersezioni semaforizzate tra via Gatta e via Marocchesa, dal chilometro 7+252 ed il chilometro 7+500.

Tali opere sono necessarie alla risoluzione della criticità viabilistica e di sicurezza stradale e permettono di risolvere i problemi relativi al cosiddetto nodo “Postiglione” sulla Strada statale 13 all’incrocio con via Gatta e via Marocchesa, poiché in questo modo viene messo in sicurezza il transito ciclopedonale ove in passato si sono verificati gravi incidenti; viene connessa, in sicurezza, la rete ciclabile tra i territori del Comune di Mogliano Veneto di Venezia e viene messa in sicurezza la rete pedonale esistente al fine di sviluppare e promuovere la riqualificazione viabilistica nell’intersezione via Marocchesa, via Gatta e Terraglio. Inoltre l'opera garantisce maggiore fluidità al traffico con la conseguente diminuzione dell'inquinamento atmosferico.