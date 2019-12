Il Consiglio comunale adotta la variante 48 al Piano degli interventi per la realizzazione di un percorso ciclabile a Ca' Sabbioni

Il Consiglio comunale di Venezia ha approvato oggi la delibera di adozione della variante 48 al Piano degli interventi per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale in località Ca' Sabbioni, lungo la Strada regionale 11, nel tratto di via Padana compreso tra via della Stazione e il mobilificio Trevisan, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

L'intervento per la realizzazione della pista ciclabile, ad opera della Società Veneto Strade Spa - si legge nel provvedimento - richiede l’esproprio di alcune aree private necessarie al completamento del tracciato, per il quale Veneto Strade ha richiesto di essere delegata dal Comune di Venezia all’attivazione e all’esecuzione delle procedure espropriative. Beneficiario delle aree espropriate sarà appunto il Comune di Venezia, che gestirà la pista ciclabile in quanto parte integrante della rete ciclabile comunale.