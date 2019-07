Le Commissioni consiliari di mercoledì 10 luglio

Domani, mercoledì 10 luglio, si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

II Commissione alle ore 10 – Saletta consiliare Ca' Farsetti

con il seguente ordine del giorno:

- Esame della proposta di deliberazione PD 262 del 24/06/2019: " Convenzione tra il Comune di Venezia, SAVE S.P.A. e Direzione Aeroportuale NORD- EST dell'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per la gestione dei Servizi di Polizia Locale nell'Ambito della viabilità ordinaria del sedime Aeroportuale . Testo da pubblicare ai sensi dell'art.23 C.1, Lett. D., del D.LGS 33/2013".

- Esame della proposta di deliberazione PD 258 del 20/06/2019: Convenzione tra Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ed il Comune di Venezia, per la gestione delle sanzioni amministrative. Testo da pubblicare ai sensi dell'art.23 C.1 Lett.D del D.LGS. 33/2013"

VI Commissione (congiunta alla VIII Commissione) alle ore 14.30 – Sala Consiglio Ca' Loredan

con il seguente ordine del giorno:

- Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 995 (nr. prot. 52) con oggetto "Gestione dei flussi turistici, sistemi di gestione sperimentale e finanziamenti derivanti dal c.d. Patto per Venezia ", inviata da Monica Sambo

- Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 996 (nr. prot. 53) con oggetto "Gestione dei flussi turistici, sistemi di gestione sperimentale e finanziamenti derivanti dal c.d. Patto per Venezia ", inviata da Monica Sambo

- Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1327 (nr. prot. 276) con oggetto "Tornelli per la regolazione dei flussi turistici", inviata da Rocco Fiano

VII Commissione (congiunta alla IX Commissione) alle ore 16.30 – Saletta consiliare Ca' Farsetti

con il seguente ordine del giorno:

- Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1123 (nr. prot. 142) con oggetto "Avviso Pubblico n.1/2018 relativo alla presentazione di proposte progettuali volte alla realizzazione di un partenariato pubblico privato per la gestione e valorizzazione dello spazio dell’ex chiesa dei Santi Cosma e Damiano alla Giudecca", inviata da Rocco Fiano

- Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1124 (nr. prot. 143) con oggetto "Avviso Pubblico n.1/2018 relativo alla presentazione di proposte progettuali volte alla realizzazione di un partenariato pubblico privato per la gestione e valorizzazione dello spazio dell’ex chiesa dei Santi Cosma e Damiano alla Giudecca", inviata da Rocco Fiano

- Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1125 (nr. prot. 144) con oggetto "Avviso Pubblico n.1/2018 relativo alla presentazione di proposte progettuali volte alla realizzazione di un partenariato pubblico privato per la gestione e valorizzazione dello spazio dell’ex chiesa dei Santi Cosma e Damiano alla Giudecca", inviata da Rocco Fiano

Le riunioni delle Commissioni consiliari sono aperte al pubblico e anche, ovviamente, agli operatori dell'informazione.

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono consultabili all'interno del sito del Consiglio comunale (http://consigliocomunale.comune.venezia.it/?pag=31)