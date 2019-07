Consegnate a Ca' Corner le borse di studio ai figli meritevoli dei tabaccai dell'area territoriale di Venezia, Treviso, Belluno e Rovigo

Si è svolta questa mattina a Ca' Corner, sede della Città metropolitana a Venezia, la cerimonia di premiazione dei figli dei tabaccai dell'area territoriale di Venezia, Treviso, Belluno e Rovigo, che hanno conseguito risultati scolastici meritevoli.

Una ventina le ragazze e i ragazzi premiati, che hanno ricevuto un attestato di benemerenza e un assegno tra i 350 e i 1500 euro, a seconda del diploma conseguito: scuola media inferiore, maturità, laurea triennale o magistrale.

All'appuntamento sono intervenuti, tra gli altri, la vicesindaco di Venezia, Luciana Colle, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, il presidente della Fit - Federazione italiana tabaccai, Giovanni Risso, il direttore generale dell'ente promotore dell'iniziativa Ecomap, Ivo Mastroantonio, Maria Bonaldo, delegato territoriale Fit Venezia 1, e tutti i presidenti provinciali Fit del Veneto Orientale.

“Complimenti a questi ragazzi – ha esordito la vicesindaco Colle - che vogliono dimostrare di contare. L'aumento delle domande di partecipazione a queste borse di studio, nonostante i requisiti richiesti fossero ancora più esigenti degli scorsi anni, dimostra che lo studio, come la vita, è una sfida continua che le persone di buona volontà sono disposte ad accettare". Esprimendo apprezzamento per l'iniziativa, "aiuto concreto per i giovani", la vicesindaco ha infine augurato agli studenti premiati di continuare a impegnarsi nello studio, strumento fondamentale per la crescita personale e per il futuro nel mondo del lavoro.

Venezia, 12 luglio 2019