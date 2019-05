A Palazzo Ducale la cerimonia di chiusura del 181. anno accademico dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

Si è svolta questa mattina nella Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale la cerimonia di chiusura del 181° anno accademico dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Nel corso dell'appuntamento, a cui ha preso parte in rappresentanza della città l'assessore alle Politiche educative, il presidente dell'Istituto Gherardo Ortalli ha proclamato sei nuovi soci effettivi, otto corrispondenti, quattro stranieri e una socia onoraria, consegnando loro il diploma di nomina.

Nel corso dell’adunanza solenne sono state riepilogate le iniziative promosse dall’Istituto Veneto nell'anno accademico 2018-19, come le attività convegnistiche e divulgative, le mostre tenute nelle sedi espositive, la produzione editoriale (diversi volumi, per circa 4.000 pagine complessive), le scuole di specializzazione organizzate in collaborazione con prestigiose Istituzioni internazionali, i corsi di formazione per docenti promossi in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. "Un anno di assoluto rilievo - ha sottolineato Ortalli - per la quantità e la qualità delle iniziative promosse, con una progressione non semplice, ma crediamo di aver onorato gli impegni con cui è stato necessario misurarci".

Durante la cerimonia sono stati inoltre assegnati i premi relativi agli otto concorsi banditi dall’Istituto Veneto nel corso dell'anno, per un ammontare complessivo di oltre 40.000 euro.

Gerolamo Lanfranchi, professore ordinario di Genetica nell’Università degli studi di Padova, ha infine tenuto il discorso sul tema: ”Oltre il DNA: la complessa regolazione del genoma”.

L'assessore alle Politiche educative ha espresso vicinanza e gratitudine, nei confronti dell’Istituto, "per la straordinaria opera culturale, scientifica e divulgativa, che poi si concretizza in preziosi documenti, come ad esempio nella recente pubblicazione dedicata a “Vaccini e vaccinazioni”.