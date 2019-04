Mercoledì 3 Aprile 2019 alle ore 18.00 si tiene a Spinea l'incontro "L'Europa dei giovani. Ragazze, ragazzi, parliamo di Europa?" per dialogare con la cittadinanza a proposito delle speranze, aspettative e del futuro dell'Unione europea, prestando particolare attenzione ai giovani, new voters alle prossime elezioni del Parlamento europeo del 26 maggio 2019. Attraverso l'esperienza di Clara Stevanato, caporedattrice del network radiofonico Europhonica e collega di Antonio Megalizzi (colpito a Strasburgo durante l'attacco terroristico dell'11 dicembre), si intende lasciare uno spazio per raccontare l'Europa e condividere l'esperienza dei giovani che credono l'Europa la casa di tutti aprendo un dialogo con i ragazzi presenti.

Con l'occasione, la città di Spinea inaugura lo sportello Europe Direct Spinea in via Pisacane 3, presso gli uffici Cultura, partner della sub-rete veneta Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia.

La sede dell'incontro è il Cinema Bersaglieri (via Roma 221, Spinea-Venezia). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Questo incontro è frutto della collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura della Città di Spinea ed Europe Direct Venezia Veneto e si inserisce all'interno della campagna stavoltavoto per sensibilizzare la cittadinanza al voto e coinvolgere attivamente i giovani nella preparazione di eventi informativi.

Intervengono:

Loredana Mainardi, Assessora alla cultura del Comune di Spinea

Massimo Gaudina, Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea (videomessaggio)

Francesca Vianello, Europe Direct Venezia Veneto

Clara Stevanato, Caporedattore di Europhonica

Per informazioni

Comune di Spinea

0415071164-174

Europe Direct del Comune di Venezia

numero verde gratuito 800 496200

infoeuropa@comune.venezia.it

www.comune.venezia.it/europedirect

www.facebook.com/EuropeDirectVenezia